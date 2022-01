Der Einwohnerantrag zu den wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen (WKB) in Bad Hönningen (wir berichteten) ist im Stadtrat in der Sitzung am Mittwochabend, 26. Januar, abgelehnt worden. Dies geschah jedoch nicht einstimmig und nach langer Diskussion – und nicht ohne Verwirrung unter den Ratsmitgliedern, worüber eigentlich abgestimmt wurde.