Wissen rund um Willy Brandt vermitteln: Forum in Unkel setzt auf Kooperationen

Von Sabine Nitsch

i Sarah Wördemann ist Museumspädagogin im Willi-Brandt-Forum in Unkel. Foto: Sabine Nitsch

Mit ihrer Stelle als Referentin für Bildung und Vermittlung im Willy-Brandt-Forum (WBF) in Unkel, hat sich für Sarah Wördemann ein Traum erfüllt. „Ich wollte unbedingt an ein kleineres Museum. Dazu kommt, das Unkel eine schöne Stadt ist“, sagt die 28-Jährige, die seit Ende 2023 in dem Museum arbeitet, das an den früheren SPD-Politiker und Bundeskanzler Willy Brandt erinnert.