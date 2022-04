Das Wirtschaftsmagazin „Focus Money“ zählt die Stadtwerke Neuwied (SWN) zum fünften Mal in Folge zu den Top 5 unter „Deutschlands besten Ausbildern“, teilen die SWN mit. Bundesweit belegen sie demnach in diesem Jahr den vierten Platz im Bereich der Versorger. In der Hafenstraße will man auch künftig Fachkräfte selbst entwickeln: Für 2023 werden 20 neue Azubis für elf Ausbildungsberufe gesucht, heißt es in der Pressemitteilung.