Neuwied

Als wäre 2017 politisch nicht schon spannend genug gewesen in Neuwied, geht es auf der Zielgeraden des Jahres noch einmal kräftig zur Sache. Für die extra eingeschobene Sitzung des Stadtrates am Dienstagabend im Heimathaus hat die Verwaltung eine Tagesordnung zusammengestellt, die es in sich hat – und trotz eigentlich satter GroKo-Mehrheit auch Überraschungspotenzial bietet. Denn es ist keinesfalls sicher, dass der Beigeordnete Michael Mang (SPD) schon in dieser Sitzung zum Bürgermeister gewählt wird.