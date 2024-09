Plus Dierdorf

Windpark im Maischeider Land: Kommt Genehmigung für Windräder an der A3 schon 2025?

i An der A 3 soll ein Windpark entstehen. Für die Windenergieanlagen auf Flächen der Ortsgemeinden Großmaischeid und Kleinmaischeid läuft bereits das Genehmigungsverfahren. Foto: Kai Bak/wiwi consult/Kai Bak

An der A 3 ist ein großer Windpark geplant. Nach aktuellem Stand sollen auf kommunalen Flächen in Großmaischeid und Kleinmaischeid insgesamt zehn Windenergieanlagen entstehen, in Dierdorf sind fünf vorgesehen und in Sessenhausen (Westerwaldkreis) weitere vier. Ursprünglich waren noch mehr als 19 Anlagen angedacht, aber ein Windkraftrad auf der Dierdorfer Fläche wird aufgrund von Artenschutz definitiv nicht errichtet werden. Wie der Stand der Dinge ist.