Windhagener Rat bleibt unnachgiebig: Hat sich der Kitaverband nun erledigt?

Die Gründung eines Kita-Zweckverbandes in der Verbandsgemeinde (VG) Asbach beschäftigt weiter die Gremien (wir berichteten). In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Gemeinderat Windhagen auf Antrag der drei Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Gemeinsam – Bürger für Windhagen erneut mit dem Thema beschäftigt. Das Ergebnis einer denkbar knappen Abstimmung: Der Gemeinderat besteht darauf, zwei Mitglieder in die sogenannte Steuerungsgruppe zu entsenden und die Verbandsgemeindeverwaltung mit der Konzeption der Aufgabenübertragung an den Verband zu beauftragen.