Klatschen, Jubel, Standing Ovations: So wurde Martin Buchholz gemeinsam mit einer Delegation aus Windhagen bei einem Besuch in Schleswig-Holstein empfangen. Der Ortsbürgermeister und sein Team hatten sich trotz kurzfristiger Planungsänderungen mit Eifer um die knapp 700 Einsatzkräfte aus dem hohen Norden gekümmert, die im Zuge der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli in Windhagen ihr Lager aufgeschlagen hatten (wir berichteten).