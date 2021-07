Als Herzensangelegenheit bezeichnet Windhagens Ortsbürgermeister Martin Buchholz ein Thema, das bei der jüngsten Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung stand: die neue Kita. Seit zwölf Jahren ist er in der Gemeinde für die Kindertagesstätten zuständig und hat in dieser Zeit schon viele Entwicklungen begleiten dürfen. Kein Wunder, dass ihm auch der nächste Meilenstein in der Betreuung der zukünftigen Windhagener Generation am Herzen liegt.