Windhagen geht Radwegekonzept erneut an: Bürger sollen einbezogen werden

Von Simone Schwamborn

i Wie geht es mit dem Radwegenetz in Windhagen weiter? Foto: Michael Möhlenhof

Windhagen will die Radverkehrsinfrastruktur ausbauen. Dafür hat sich die Gemeinde Unterstützung geholt und das Planungsbüro Stadt-Land-Plus mit Voruntersuchungen beauftragt. Deren Zwischenergebnis stellte Max Höblich vom Koblenzer Planungsbüro in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor. „Alles, was klassifizierte Straßen angeht, ist mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) abzustimmen, und das trifft auf viele Punkte in der Ortsgemeinde zu“, sagte Höblich.