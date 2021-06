In der Ortsgemeinde Windhagen tut sich etwas in Sachen Investitionen und Immobilien. So haben jüngst ganze Gebäudekomplexe den Besitzer gewechselt. Die Ortsgemeinde ist nun stolzer Hausherr des ehemaligen Wirtgen-Invest-Gebäudes und von Teilen des angrenzenden Geutebrück-Komplexes im Gewerbegebiet „Im Nassen“.