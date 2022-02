Seit September ist das Willy-Brandt-Forum (WBF) in Unkel der dritte Standort der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung (BWBS). Die Stiftung hat ihren Sitz in Berlin und unterhält neben einer Ausstellung in Berlin, auch ein Haus mit Ausstellung in Brandts Geburtsstadt Lübeck. Die Stiftung hat Betrieb und Unterhalt des Forums in Unkel übernommen und jetzt auch den neuen Leiter vorgestellt. Zudem soll das Dachgeschoss ausgebaut werden.