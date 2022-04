Eine seiner ersten Amtshandlungen als neuer Leiter des Willy-Brandt-Forums in Unkel wird die Eröffnung der Ausstellung „Willy Brandt auf Münzen und Medaillen“ am 6. Mai sein. Für den deutsch-amerikanischen Historiker Scott Krause ist das Haus aber weit mehr als ein Museum. Für ihn ist es ein Forum in dem mehr denn je über Demokratie, Frieden und Freiheit diskutiert werden soll.