Die Krisen fühlen sich derzeit gewaltig an – auch für die Schüler des Wiedtal-Gymnasiums in Neustadt. Vor Kurzem fieberten sie dem Vortrag von Willie Smits entgegen, der bei seinem zweiten Besuch in der Schule Lösungsansätze für den Schutz des Regenwaldes und des Klimas mitbrachte.