Puderbach

Wird in den Puderbacher Wohnstraßen zu wild geparkt? Dass die Autofahrer in einigen Straßenzügen regelmäßig wegen abgestellter Fahrzeuge einen gefährlichen Zickzackkurs einschlagen müssen, wird den Puderbacher Rat wohl noch mehrfach beschäftigen: Das Thema landete jüngst auf der Tagesordnung des Gremiums. Zwar stand zunächst nur die Situation im Reichensteiner Weg zur Debatte, der Rat war aber der Meinung, dass das Problem auch auf anderen Straßen in der Gemeinde anzutreffen ist.