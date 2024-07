Wiedtalbrücke bei Neustadt wird Baustelle: Tempo 100 bleibt trotzdem

Die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes lässt an der A 3 im Bereich der Wiedbachtalbrücke bei Neustadt in Fahrtrichtung Frankfurt in Kürze beide Fahrbahnübergänge erneuern. „Damit kann die Wiedbachtalbrücke auch in den kommenden Jahrzehnten verkehrssicher betrieben werden“, heißt es in einer Mitteilung. Die Gesamtmaßnahme soll voraussichtlich Ende November abgeschlossen werden.

Anfang Juli haben die vorbereitenden Maßnahmen zur Einrichtung der Baustellenverkehrsführung begonnen. Dazu zählt der Aufbau von Stauwarnanlagen und der Beschilderung. Diese Arbeiten erfolgen in nächtlichen Einsätzen, um die Verkehrsbeeinträchtigung für die Verkehrsteilnehmenden in diesem stark frequentierten Streckenabschnitt möglichst gering zu halten, heißt es weiter.

Fahrbahnen in der Baustelle werden verbreitert

Im Anschluss an die vorbereitenden Arbeiten wird voraussichtlich bis Ende Juli die endgültige Baustellenverkehrsführung eingerichtet. An der Wiedbachtalbrücke stehen während der Maßnahme in Fahrtrichtung Köln zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Für die Fahrtrichtung Frankfurt stehen den Verkehrsteilnehmenden alle drei Fahrstreifen zur Verfügung. Mithilfe größerer Fahrstreifenbreiten von jeweils 3,50 Metern ermöglicht es die Art der Baustellenverkehrsführung, dass die bereits jetzt in dem genannten Streckenabschnitt bestehende Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h während der Baumaßnahme aufrechterhalten werden kann. Dies führt zu einem besseren Verkehrsfluss und damit zu einer Reduzierung der Stauanfälligkeit und des Unfallgeschehens, so die Autobahn GmbH.

Der Parkplatz Pfaffenbach West in Fahrtrichtung Frankfurt wird im Zuge der Maßnahme komplett gesperrt, um notwendige Instandsetzungsarbeiten durchführen zu können. Die Autobahn GmbH bittet die Verkehrsteilnehmenden um eine vorsichtige Fahrweise im Baustellenbereich und um Verständnis für die unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Teilbauwerk der Brücke wurde 1974 errichtet

Zum Hintergrund: Das 1974 in Fahrtrichtung Frankfurt errichtete Teilbauwerk der Wiedbachtalbrücke wird nach einer Verkehrsuntersuchung aus dem Jahr 2022 von 41.992 Kraftfahrzeugen pro Tag, davon rund 18,1 Prozent Schwerverkehr, passiert. In Fahrtrichtung Frankfurt und in Fahrtrichtung Köln weist die Wiedbachtalbrücke insgesamt eine durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke von 82.311 Kraftfahrzeugen pro Tag auf.

Um die Verkehrssicherheit und einen möglichst langen Lebenszyklus der Wiedbachtalbrücke sicherzustellen, werden von der Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes die angesprochenen Bauarbeiten umgesetzt. Dazu werden jetzt die mehr als 50 Jahre alten Fahrbahnübergänge ausgetauscht. red