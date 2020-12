Hausen

Wird das Hausener Wiedtalbad neu gebaut oder doch saniert? Eigentlich war die Frage seit der Fusion der ehemaligen Verbandsgemeinden Rengsdorf und Waldbreitbach längst zugunsten eines Neubaus entschieden. Seit diesem Sommer liebäugelt der VG-Rat Rengsdorf-Waldbreitbach aber doch wieder mit einer Sanierung, denn die scheint nach neuen Erkenntnissen nicht mehr so unmachbar wie gedacht. Nun will man in Rengsdorf-Waldbreitbach die Fühler nach Bundesfördermitteln ausstrecken: Die Frist dafür läuft nur noch bis Monatsende, weshalb sich der VG-Rat am Montag eigens zu einer Sondersitzung rund um das Wiedtalbad traf.