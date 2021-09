Die Entscheidung, wie es mit dem Wiedtalbad in Hausen weitergehen soll, ist noch nicht gefallen. Nachdem der Verbandsgemeinderat Rengsdorf-Waldbreitbach vor etwa einem Jahr drei Varianten für einen Neubau an gleicher Stelle mit Blick auf die beachtlichen Kosten und die damit einhergehende Belastung für die Ortsgemeinden abgelehnt hatte, stand am Dienstagabend in der Kurtscheider Wiedhöhenhalle das von der Monte-Mare-Gruppe vorgelegte Sanierungskonzept im Mittelpunkt.