Wieder nur zwei Neuinfektionen – Neuwieder Inzidenz liegt nun bei 3,8

Lediglich zwei Neuinfektionen seit Freitag meldete die Neuwieder Kreisverwaltung am Montag. Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die Inzidenz somit bei 3,8.

Auch in der tagesaktuellen Berechnung des Landesuntersuchungsamtes (LUA) bleibt der Neuwieder Inzidenzwert bei 3,8. Der Blick ins Umland: Für den Kreis Ahrweiler meldet das LUA 1,5, für den Kreis Altenkirchen 3,9, für den Kreis MYK 3,7, für die Stadt Koblenz 3,5 und für den Westerwaldkreis 8,4. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW gibt seine Inzidenz mit 2,2 an (laut RKI).

Zwischen Freitag und Sonntag wurden im Impfzentrum Oberhonnefeld 914 Erst- und 1328 Zweitimpfungen verabreicht. Insgesamt ist die Zahl der im Kreis durchgeführten Erstimpfungen laut Kreisverwaltung nun auf 53.271 gestiegen, die der Zweitimpfungen auf 34.785. Unterdessen hat der Kreis noch einen Todesfall im Zusammenhang mit Corona nachgemeldet, und zwar in der Stadt Neuwied.