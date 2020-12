Kreis Neuwied

Die Kreisverwaltung hat am Freitag erneut drei neue Corona-Fälle gemeldet, die allesamt im Zusammenhang mit Reiserückkehrern aus Risikogebieten stehen. Die Betroffenen wohnen in der Stadt Neuwied, wo sich die Gesamtzahl damit auf 92 erhöht hat. Im Kreis sind bislang 268 Personen positiv getestet worden, aktuell in Quarantäne sind 25. Für alle, die vermuten, sich mit Corona angesteckt zu haben, ist am Wochenende die landesweite Hotline 0800/9900400 erreichbar.