Neuwied

Die Corona-Pandemie setzt auch der musikalischen Liveszene gehörig zu. Sich mit Gigs bekannt machen, das geht für lokale Bands bis auf Weiteres nicht, und in geschlossenen Räumen sicher nicht mehr so schnell. Und Open Air in den Sommermonaten? Auch das ist zurzeit sehr ungewiss. Zum Glück gibt es mit Fernsehen und Internet geeignete Medien zur Musikpräsentation, wo ab sofort Wied-Beatz-TV an den Start geht.