Kreis Neuwied

Schneeschmelze im Westerwald und anhaltende Regenfälle sind die Zutaten für ein klassisches Winterhochwasser, wie es aktuell an Wied, Holzbach oder Saynbach zu beobachten ist. Steigende Pegel führten dazu, dass diese Fließgewässer bereits an verschiedenen Stellen über die Ufer getreten sind. Die Feuerwehren sind alarmiert und aufmerksam, meldeten aber bis Freitagnachmittag weder größere Einsätze noch dramatische Schäden. Die Pegel steigen aber teils noch weiter an.