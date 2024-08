Plus Waldbreitbach „Wied in Flammen“ 2024: Wie das Feuerwerksspektakel noch besser werden soll Von Daniel Dresen i Tausende Besucher zog es im vergangenen Jahr wieder ans Ufer der Wied, um „Wied in Flammen“ zu erleben. Für dieses Jahr verspricht der Junggesellenclub „Gemütlichkeit“ Waldbreitbach eine Verbesserung der seit 2023 dazugehörenden Licht- und Lasershow. Foto: Archiv Heinz-Werner Lamberz Am Samstagabend (17. August) lockt „Wied in Flammen“ wieder Tausende Besucher ans Waldbreitbacher Wied-Ufer. Im vergangenen Jahr wurde das traditionelle Feuerwerk erstmals durch eine Licht- und Lasershow ergänzt. Das ist auch dieses Jahr der Fall, nur das Ergebnis soll noch beeindruckender werden. Lesezeit: 3 Minuten

Am kommenden Samstag, 17. August, verwandelt sich das Wiedufer in Waldbreitbach wieder zu einer Partymeile. „Wied in Flammen“ wird dann wieder Tausende Gäste anlocken. Ab 21.45 Uhr werden die ersten Feuerwerksraketen in den Waldbreitbacher Nachthimmel aufsteigen. Seit dem vergangenen Jahr wird das traditionelle Feuerwerksspektakel durch eine Licht- und Lasershow am Boden ...