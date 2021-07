Wiedtal

Wied: Hangrutschgefahr und Hochwasser

Die Nacht auf Donnerstag wird den Anwohnern im Ackerweg in Niederbreitbach lange in Erinnerung bleiben. Nach dem Dauerregen ahnte die Bewohnerin eines Hauses oben am Hang nichts Böses, als sie spät am Abend einen Anruf von Nachbarn erhielt. „Sie fragten mich, ob es bei mir einen Rohrbruch gibt, da viel Wasser vom Hof auf die Straße fließen würde“, erinnert sich die ältere Dame. Sicherheitshalber ging sie nachsehen, „da kam mir das Wasser in der Wohnung schon entgegen“, erzählt sie noch am Donnerstagvormittag der RZ.