Plus Kreis Neuwied Wie sich die Landwirtschaft gewandelt hat: Kreisbauern- und Winzerverband blickt auf 75 Jahre zurück i Der Neuwieder Kreisvorsitzende Ulrich Schreiber (von links) mit seinen Amtskollegen Josef Schwand (Kreisverband Altenkirchen) und Matthias Müller (Kreisverband Westerwald) Foto: Markus Mille Die Bauernproteste im vergangenen Winter waren ein gutes Beispiel für die gemeinschaftliche Vertretung der Interessen der Bauern und Winzer. Der Wille, die bäuerlichen Interessen wirksam gegenüber der Politik zu vertreten, war vor 75 Jahren auch der Anlass zur Gründung des Kreisbauern- und Winzerverbandes Neuwied. Lesezeit: 3 Minuten

Die Jubiläumsfeier am kommenden Sonntag, 23. Juni, wird einen Rückblick auf bewegte Jahrzehnte der Verbandsgeschichte und einen Ausblick auf die aktuellen Herausforderungen geben, heißt es in einer Pressemitteilung des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau. „Gebt uns Brot, alles andere interessiert uns wenig“, beschrieb der damalige rheinland-pfälzische Landwirtschaftsminister Oskar Stübinger in der unmittelbaren ...