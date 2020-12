Linz/Neuwied

Die stufenweise Wiederöffnung nach der Corona-Pause stellt Berufsbildende Schulen mit ihrer Vielzahl verschiedener Schulformen vor besondere Herausforderungen. „Fast alle Klassen sind in diesem oder nächstem Schuljahr eine Abschlussklasse, sodass viele früh wieder an die Schule zurückkehren konnten“, sagt Wolfgang Künzel, kommissarischer Schulleiter der Alice-Salomon-Schule, die an zwei Standorten in Linz und Neuwied unterrichtet. Neben Heimunterricht und Hygieneregeln sind die anstehenden Prüfungen eine zusätzliche Hürde. Schüler und Lehrer schildern ihre Erfahrungen.