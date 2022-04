Mit der Seilbahn über den Rhein schweben: Was in Koblenz längst Selbstverständlichkeit ist, wird in Bonn intensiv diskutiert. Die Stadt plant eine entsprechende Konstruktion, die den Venusberg mit Beuel verbinden und die Verkehrssituation rund um das Universitätsklinikum entzerren soll. Die Initiative „Bonn bleibt seilbahnfrei“ kritisiert unter anderem mögliche Standorte für die Stützen.