Kreis Neuwied

In der „Sonntagsfrage“ befindet sich die AfD im Sinkflug. Im Vergleich mit den Höchstständen vor eineinhalb Jahren hat sich die Zustimmung zur Partei in Umfragen fast halbiert. Das liegt zum Teil wohl an der Coronakrise. Aber auch die Entscheidung des Verfassungsschutzes, den „Flügel“ als „eine gesichert rechtsextremistische Bestrebung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung“ einzustufen, hat die AfD erschüttert. Interne Diskussionen, bis hin zur abgebügelten Forderung von Parteichef Meuthen, dass die Flügel-Mitglieder sich abspalten mögen, waren die Folge.