Die Verlängerung der Boesnerstraße, die in Segendorf als Wirtschaftsweg in Richtung Naturschutzgebiet Auf der Hardt führt, soll mit Pollern gesperrt werden. Das wünscht sich der Ortsbeirat Segendorf – und hat einstimmig einen entsprechenden Prüfantrag an die Stadtverwaltung gestellt. So soll der Verkehr in der Boesnerstraße reduziert werden. Doch gegen das Vorhaben regt sich Widerstand.