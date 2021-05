Normalerweise ist es in jedem Jahr ein Spektakel, das die Stadtoberen, Anwohner, Grundschulklassen und Kindergartengruppen am Fuße des Heddesdorfer Berges versammelt. Wenn sich am Pfingstdienstag die Heddesdorfer Pfingstreiter auf ihre Pferde schwingen und zum Wettritt antreten, jubeln oft Hunderte den mutigen Männern zu.