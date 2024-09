Plus Waldbreitbach

Westerwälder Literaturtage zu Gast in Waldbreitbach: Fatih Çevikkollu fesselt Zuschauer

Von Rainer Claaßen

i Fatih Çevikkollu begeisterte das Publikum in Waldbreitbach mit seinen Erzählungen aus seiner Gastarbeiterfamilie, unterstützt von Moderatorin Maria Bastian-Erll. Foto: Rainer Claaßen

Bekannt geworden ist Fatih Çevikkollu seit Anfang der 2000er-Jahre vor allem durch seine Comedy-Programme und die Rolle des Murat neben Atze Schröder in der TV-Serie „Alles Atze“. 2023 ist sein Sachbuch „Kartonwand“ erschienen, in dem er seine eigene Biografie als Beispiel für die Geschichte von türkischen „Gastarbeitern“ und ihren Familien in Deutschland erzählt.