Die Westerwälder Holztage finden in diesem Jahr in einer Online-Ausgabe statt. Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation haben sich die Veranstalter dazu entschieden, die für September geplante öffentliche Veranstaltung auf den 10. bis 12. Juni 2022 zu verschieben. Komplett verzichten müssen Interessierte und Unternehmen auf die Holztage aber auch in diesem Jahr nicht.