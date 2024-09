Erpel/Remagen

Werden bekannte Brückentürme in Erpel saniert? Abgeordneter Diedenhofen hat Deutsche Bahn gefragt

i Wenn die Bahnstrecke demnächst generalsaniert wird, könnten doch die Brückentürme in Erpel ebenfalls saniert werden, meint der heinische Bundestagsabgeordnete Martin Diedenhofen (SPD). Foto: Archiv Sabine Nitsch

Die Brückentürme in Erpel und Remagen sind weit über die Region hinaus bekannt. Nun macht sich der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Diedenhofen dafür stark, dass zunächst die noch erhaltenen Türme auf der Erpeler Rheinseite saniert werden. Diedenhofen hat dazu eine Anfrage an die Deutsche Bahn (DB) gerichtet, heißt es in einer Pressemitteilung des Büros des Abgeordneten.