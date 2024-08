Plus Neuwied Werbung für Special Olympics in Neuwied: Olympia-Dritte Sophia Junk trainiert mit beeinträchtigten Menschen Von Hilko Röttgers i Sophia Junk (rechts) zeigt, wie’s geht. Das Training mit der Bronzemedaillengewinnerin war eine gute Einstimmung auf die Special Olympics. Foto: Hilko Röttgers Menschen mit und ohne Beeinträchtigung treiben gemeinsam Sport – darum geht es bei den Sommerspielen von Special Olympics. Um für die Veranstaltung zu werben, gab es am Dienstag eine besondere Trainingseinheit in Neuwied. Beeinträchtigte Menschen übten den Staffellauf mit der Olympia-Dritten Sophia Junk. Lesezeit: 2 Minuten

Es soll ein tolles Sportfest werden für Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen: Am Samstag, 7. September, steigen in Neuwied die Sommerspiele von Special Olympics Rheinland-Pfalz. Um für das Event die Werbetrommel zu rühren, gab es am Dienstagvormittag im Rhein-Wied-Stadion eine ganz besondere Trainingseinheit. Sophia Junk, Bronzemedaillengewinnerin mit der 4x100-Meter-Staffel bei ...