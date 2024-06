Plus Puderbach Wer wird Ortsbürgermeister in Puderbach? Hans-Martin Born und Oliver Klein werben um Wählergunst Von Lars Tenorth i In Puderbach haben es zwei Bewerber um den Posten des Ortsbürgermeisters in die Stichwahl geschafft: Oliver Klein (linkes Foto) und Hans-Martin Born (rechtes Foto), die zum Zeitpunkt der Aufnahme vor anderthalb Wochen ihre Stimmen abgegeben haben. Foto: Jörg Niebergall Die Entscheidung naht. Zahlreiche Briefwähler haben sicherlich schon ihre Wahl getroffen. Doch erst am Sonntag, 23. Juni, zeigt sich endgültig, wer Puderbachs neuer Ortsbürgermeister wird. Lesezeit: 2 Minuten

So haben es die Puderbacher am kommenden Wahlsonntag selbst in der Hand, bis 18 Uhr ein Kreuz für Hans-Martin Born (CDU) oder Oliver Klein (FWG) zu setzen. Letzterer war der Etappensieger im ersten Wahlgang. Denn Klein erreichte 47,7 Prozent der Stimmen, während Born auf 35,4 Prozent kam. Ralf Berger (parteilos) ...