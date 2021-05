Oberhonnefeld-Gierend Wer erkennt Räuber? Mann überfiel Tankstelle in Oberhonnefeld-Gierend Nach dem bewaffneten Überfall auf die Tankstelle Bell-Oil in Oberhonnefeld- Gierend am Freitag, 5. März, gegen 22 Uhr, hat die Polizei Fotos des Täters veröffentlicht.

Die männliche Person hatte kurz nach Ladenschluss die Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht. Der Täter forderte die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten und flüchtete fußläufig in Richtung Willroth. Die Geschädigte, die unverletzt blieb, beschrieb den Täter wie folgt: circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, circa 50 Jahre alt, weißer Mund/Nasenschutz, Brille, schlanke Statur, dunkle Kleidung, graue Wollmütze. Zeugen des Vorfalls, die zu diesem Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Neuwied, Tel: 02631 / 878-0, in Verbindung zu setzen.