Plus Neuwied

Wenn Wein und Brot ausgehen: Französischer Markt in Neuwied lockt Hunderte Besucher an

Von Rainer Claaßen

i Essen wie Gott in Frankreich – das war in Neuwied an diesem Wochenende mehr als nur ein Versprechen. Foto: Jörg Niebergall

Wenn der französische Markt nicht auf zwei Tage angelegt wäre, wären die meisten Händler in diesem Jahr wohl recht unzufrieden gewesen: Am Samstagvormittag war es zwar trocken, aber relativ kühl – dementsprechend war der Andrang auf dem städtischen Parkplatz an der Luisenstraße verhalten. Als dann am Nachmittag der Regen einsetzte, ließ der Besucherstrom noch einmal deutlich nach – die meisten Händler waren enttäuscht von den Umsätzen, die sie unter diesen Umständen erzielen konnten. Sie setzten ihre Hoffnung auf den Wetterbericht für den Sonntag. Und sie sollten nicht enttäuscht werden. In Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt wurde der Markt nahezu überflutet.