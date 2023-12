Plus Unkel Wenn jemand Unterstützung braucht, sind sie zur Stelle: Lotsenpunkt Unkel zieht positive Zwischenbilanz Sie haben immer ein offenes Ohr, helfen im Notfall und vermitteln bei Bedarf auch den Kontakt zu sozialen Diensten oder Behörden: Das Konzept der Lotsenpunkte im Erzbistum Köln, in denen sich ehrenamtlich tätige Lotsen vereinen, gibt es jetzt zehn Jahre. Von Simone Schwamborn

Nach und nach haben sie sich in verschiedenen Gemeinden gegründet. Vor sieben Jahren ging der Lotsenpunkt in der Verbandsgemeinde (VG) Unkel an den Start. Heute sind in der VG vier Lotsen aktiv und helfen überall da, wo Hilfe benötigt wird: beim Ausfüllen von Formularen, Behördengängen, Überprüfen von Verträgen oder einfach ...