Weniger Coronafälle im Kreis Neuwied: Inzidenz fällt am Wochende auf 793,4

Auch am Karnevalswochenende ist Corona weiterhin ein Thema im Kreis Neuwied. Die gute Nachricht: Die Zahlen sind rückläufig, wie aus den Meldungen des Landesuntersuchungsamtes (LUA) hervorgeht. So wurden 85 Neuinfektionen am Samstag und 153 neue Fälle am Sonntag registriert – insgesamt 238. Ein Wert, der sonst pro Tag anfällt.

Für die vergangenen sieben Tage macht dies 1453 Fälle – in der Vorwoche waren es noch mehr als 2000. Die 7-Tage-Inzidenz auf 100 000 Einwohner gibt das LUA am Sonntag für den Kreis Neuwied mit 793,4 an. Über das Wochenende ist kein weiterer Todesfall hinzugekommen, so die Zahlen des LUA weiter. Im näheren Umkreis sind die Inzidenzzahlen teils deutlich über dem Niveau im Kreis. So gibt das LUA den Wert für den Kreis Altenkirchen mit 1158,9 an. Im Westerwaldkreis (1008,2) und dem Kreis Ahrweiler (926,6) sind die Werte auf 100 000 Einwohner ähnlich hoch. Im Kreis Mayen-Koblenz (666,7) und der Stadt Koblenz (689,7) liegen die Inzidenzen unter dem Niveau des Kreises Neuwied. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt am Sonntag 6,7.