Bad Hönningen

Weltmädchentag: Schloss Arenfels erstrahlt in Pink

Zum Weltmädchentag am 11. Oktober lässt die Aktionsgruppe Bonn nicht nur das Bad Hönninger Schloss Arenfels, sondern zusätzlich auch die Godesberger Redoute, das Bonner Frauenmuseum und Teile des Bonner Hofgartens in Pink erstrahlen. Deutschlandweit findet die Aktion in vielen Großstädten gleichzeitig statt.