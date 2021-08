Die Anerkennung des Niedergermanischen Limes als Unesco-Weltkulturerbe ist einen Schritt vorangekommen. Das wichtige Beratergremium Icomos hat nach Angaben des Landes die Aufnahme empfohlen. In Rheinbrohl, wo der der Obergermanisch-Raetische Limes und der Niedergermanische Limes quasi aneinanderstießen und in Remagen, ehemaliger wichtiger Militärstandort am Limes, herrscht gespanntes Warten.