Rheinbrohl

Der linksrheinisch gelegene Niedergermanische Limes (NGL) soll Unesco-Welterbe werden. Die Limes-Partner Niederlande, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben den entsprechenden Antrag im Januar beim World Heritage Center der Unesco in Paris eingereicht. Auf 1022 Antragsseiten ist nachzulesen, warum der Niedergermanische Limes es wert ist, den Welterbestatus zu erhalten. Frank Wiesenberg, Geschäftsführer der Römerwelt in Rheinbrohl, gab in einem Vortrag einen Überblick über die Antragstellung.