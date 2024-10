Plus Neuwied

Weiterer Standort in der Neuwieder Innenstadt: Öffnet die neue Postfiliale noch vor Weihnachten?

Von Rainer Claaßen

i Die Filiale der Volksbank Mittelrhein hat in der Langendorfer Straße 131 in Neuwied ausgedient. Der Standort soll künftig als Servicestelle für Postdienstleistungen genutzt werden. Dies wird den Bürgern der Deichstadt das Verschicken und Empfangen von Briefen und Paketen erleichtern. Foto: Rainer Claaßen

Als im Frühjahr diesen Jahres die ehemalige Hauptpost in der Deichstadt geschlossen wurde, war das für viele Neuwieder ein Schock. Nun soll in der Langendorfer Straße ein weiterer Standort in der City entstehen.