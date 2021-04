Schon vor der Eröffnung am Mittwoch standen die Patienten vor dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Asbach Schlange oder versuchten – durch die Vorberichterstattung in unserer Zeitung aufmerksam geworden – im Rathaus einen Termin zu ergattern. Soviel ist gewiss: Der Bedarf nach hausärztlicher Betreuung ist groß und Dr. Doris Gronow, Hausärztin sowie Fachärztin für Innere Medizin, Chirotherapie und Sozialmedizin, wird mit Schwung in ihre neue Praxis starten.