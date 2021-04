Weitere Einschränkungen im Kreis Neuwied: Landrat appelliert an Eigenverantwortlichkeit

Und wieder gelten im Kreis Neuwied neue, zusätzliche Corona-Regeln – nur gut eine Woche, nachdem die zweite Stufe der Notbremse (bei anhaltenden Inzidenzen über 100) mit der heiß diskutierten Ausgangssperre in Kraft getreten war, sah sich die Kreisverwaltung gezwungen, die nächste Stufe zu verfügen. Seit Ostersonntag ist nun also eine neue Allgemeinverfügung für den Kreis Neuwied in Kraft (wegen Inzidenzen jenseits der 200), deren wesentlichste Veränderungen allerdings Teile des Einzelhandels und zum Beispiel Friseure betreffen und deshalb erst am heutigen Dienstag greifen.