Die Luft in den Klassenräumen soll besser werden: Mit dem Thema hat sich der VG-Rat von Rengsdorf-Waldbreitbach schon im Frühjahr auseinandergesetzt (die RZ berichtete) und für die Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Lüftungsgeräte angeschafft. Nicht genug, findet die SPD-Fraktion: In der jüngsten Sitzung des Gremiums brachte sie einen Antrag ein, angesichts neuer Fördermöglichkeiten auch für die Kitas nachzulegen.