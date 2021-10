Noch bis Sonntag, 10. Oktober, ist im Gemeindehaus der Marktkirche die Ausstellung „Lebens.Kunst.Weisheit“ zu sehen. Im Zusammenhang damit fand in der Kirche ein Abend unter dem Motto „So finde ich in der Weisheit Ruhe“ statt. Die Schauspieler Fritz Stavenhagen und Boris Weber, beide in Neuwied ansässig, trugen Texte aus der „Basis Bibel“ vor.