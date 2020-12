Linz

Weihnachtsmärkte wird es in diesem Corona-Jahr nicht geben. Linz macht aus dieser Not eine Tugend und hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. In Zusammenarbeit mit der Stadt Linz hat die Werbegemeinschaft ein neues Konzept für die Vorweihnachtszeit erarbeitet. „Es wird zwar keinen klassischen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz geben. Dafür verwandelt sich die Altstadt vom Rheintor bis zum Neutor unter dem Motto ‚Linzer Weihnachtszauber’, in ein romantisches Weihnachtsdorf. Wir setzen auf Atmosphäre.