Waldbreitbach

Weihnachtsdorf Waldbreitbach steht in den Startlöchern: Attraktionen ab 1. Dezember zu besichtigen

Waldbreitbach verwandelt sich seit mehr als 30 Jahren zum Advent in das Weihnachtsdorf. Dabei handelt es sich nicht um einen eingezäunten Marktplatz oder ein Hüttendorf, sondern das gesamte Dorf als solches wird mit weihnachtlichen Attraktionen und zahlreichen Krippen geschmückt. Auch wenn in dieser Saison einige Stationen ausfallen (die RZ berichtete), wird es vom 1. Dezember bis zum 31. Januar stimmungsvoll, wenn der Ort in goldenem Glanz erstrahlt.