Plus Waldbreitbach Weihnachtsdorf Waldbreitbach 2024/2025: Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren Von Daniel Dresen i Waldbreitbach verwandelt sich zwischen dem 30. November und dem 26. Januar wieder in ein großes Weihnachtsdorf. Foto: Andreas Pacek/Touristik-Verband Wiedtal Das Weihnachtsdorf Waldbreitbach will auch in diesem Winter wieder Tausende Gäste anlocken. Es gibt 2024/2025 zwei kleine Neuerungen. Lesezeit: 2 Minuten

In sieben Wochen öffnet das Weihnachtsdorf Waldbreitbach wieder seine Tore. Vom 30. November bis zum 26. Januar verwandelt sich der 2000-Seelen-Ort in ein Weihnachtswunderland. Die Vorbereitungen dafür gehen nun in die heiße Phase. Zum zweiten Mal organisiert der Verein „Weihnachtsdorf Waldbreitbach“ die Veranstaltung. Zu den Mitgliedern zählt die Ortsgemeinde, die ...