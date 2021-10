Zahlreiche Krippen und Attraktionen: Ende November ist es wieder so weit. Dann verwandelt sich Waldbreitbach wieder bis zum 30. Januar 2022 in ein stimmungsvolles Weihnachtsdorf. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen ein paar Angebotspunkte wegfallen, die in den Vorjahren dazugehörten, doch die meisten können stattfinden.